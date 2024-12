Tuttivip.it - “È finita, io mi fermo qui”. Grande Fratello, tra Shaila e Lorenzo crolla tutto: “È solo colpa sua, basta”

Gatta eSpolverato si trovano a fronteggiare una nuova crisi nella loro relazione, nata sotto i riflettori del. “Domenica 15 dicembre,ha confidato a Mariavittoria Minghetti di essere pronta a mettere fine alla relazione nata sotto i riflettori delcon: ‘Sono stanca. Ancora una volta mi ritrovo ad aspettare qualcuno che non arriva e che non sa mettere da parte il proprio ego'”.Il conflitto tra i due è esploso dopo l’ennesima incomprensione.ha accusatodi non esserle stato vicino in un momento di sconforto, mentre lui ha giustificato il proprio comportamento affermando di averle lasciato spazio, visto che la vedeva parlare con gli altri concorrenti. Tuttavia, questo approccio non èto a placare le tensioni.