Caos tra Vlahovic e i tifosi | arriva la risposta dell’attaccante

Leggi su Sportface.it

Non è un periodo semplice in casa Juventus, anche e soprattutto a causa dei recenti risultati poco esaltanti fatti dai bianconeri.Se la straordinaria vittoria ottenuta contro il Manchester City sembrava aver riportato alle stelle il morale, il pareggio ottenuto in extremis contro il Venezia ha riaperto ferite importanti. Tanti i mugugni, i cori e i malumori deipresenti allo Stadium, che per la seconda volta di fila hanno visto la squadra di Thiago Motta trovare il gol del pari solo nei secondi finali tra le mure amiche. Contro il Bologna era stato Mbangula a siglare il 2-2 dopo essere stati sotto 2-0, contro il Venezia ci ha pensato Dusansu calcio di rigore ad evitare la sconfitta.Proprio Dusanal termine del match è stato uno dei più contestati, e l’attaccante serbo è stato tra i grandi protagonisti del battibecco avvenuto sotto la curva con ibianconeri.