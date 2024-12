Cultweb.it - Avete mai capito il finale di Una poltrona per due? Ve lo spieghiamo noi in maniera semplice

Ildi Unaperè uno dei più complessi della storia del cinema, perché tratta argomenti molto ostici per i profani relativi ai mercati finanziari. Il fatto che i “buoni” vincano, riducendo sul lastrico i cattivi è sempre motivo di grande gioia, ma come lo fanno? Questo è un po’ più complicato da spiegare. Potremmo sintetizzare dicendo che iprotagonisti, Billy Ray Valentine e Louis Winthorpe si sono mossi nel modo migliore per guadagnare. Ovvero, vendendo qualcosa che non avevano (tenete a mente questo dettaglio) per far scendere il suo valore e ricomprare la stessa cosa a un prezzo ormai stracciato (da chi era costretto a vendere per limitare i danni) per intascare il guadagno netto. Adesso ci arriviamo.La trama di Unaper, classico di John Landis è nota.