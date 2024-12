Anteprima24.it - Avellino Basket poker servito, battuto la Scaligera Verona

Tempo di lettura: 2 minutiL’cala ilcontro lacon il risultato di 77-70. I gialloblu hanno giocato un buon primo tempo potendo disporre anche su tutto il roster a disposizione.ha pagato le assenze, non soltanto Antonino Sabatino, ma anche Marcellus Earlington. Il lungo statunitense è stato costretto a saltare il match per un problema ad una spalla. L’assenza dell’americano si è sentita, ma gli irpini con un immenso Jaren Lewis autore di 26 punti e degli ottimi Jurkatamm, eccellente in difesa e Chinellato ha saputo far suo il match, ma importanti per il successo sono stati anche Maglietti e Verazzo nella seconda parte di gara. Con questo successo,sale a quota 18 punti in classifica.Il tabellino di– Tezenis77-70Parziali: 17-18, 15-23, 20-9, 25-20: Jaren Lewis 26 (11/13, 1/7), Matias Bortolin 14 (6/9, 0/1), Riccardo Chinellato 14 (3/5, 1/3), Mikk Jurkatamm 9 (3/4, 1/4), Federico Mussini 8 (1/4, 1/6), Armando Verazzo 4 (1/2, 0/0), Aleksa Nikolic 2 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti (0/0, 0/2), Marcellus Earlington, Riccardo Aldo Perfigli, Antonino Sabatino.