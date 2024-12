Ilrestodelcarlino.it - Alla fine Roseto detta legge anche con una volitiva Matelica

6151 ARAN CUCINE : Kraujunaite 6, Lucantoni 4, Sorrentino 17, Caloro 6, Espedale 7, Lizzi 11, Bardarè, Sakeviciute 6, Coser 4. All. Righi. HALLEY THUNDER: Shash 5, Cabrini 2, Patanè 3, Celani 7, Gramaccioni 11, Gonzalez 5, Zamparini 2, Poggio 12, Bonvecchio 4, Andreanelli, Catarozzo. All. Sorgentone. Parziali: 1-11, 27-22 (8-11), 37-35 (10-13), 61-51 (24-16). Le Panthers confermano il loro ottimo momento di forma e conquistano l’ottava vittoria consecutiva. Ne fa le spese una purHalley Thunder, capace di recuperare nella seconda parte del match 12 punti alle avversarie e di portarsi addirittura in vantaggio, per ben due volte (32-33 e 34-35), dopo aver impattato sul 32-32. La gara, a parte il primo quarto in cui le padrone di casa partono meglio, è molto combattuta.