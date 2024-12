Agi.it - Al via la stagione sciistica, ecco i consigli per prevenire gli infortuni sulla neve

AGI - È tutto pronto per la2024/2025, ma non bisogna sottovalutare le insidie e i rischi che si corrono sulle piste. Pertraumi e, la prima regola d'oro è: arrivare in montagna con un'adeguata preparazione atletica, sempre con un occhio alle condizioni meteo, parola di ortopedico. A suggerirlo sono gli esperti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). "Se si rispettano alcune regole - spiega Pietro Simone Randelli, presidente SIOT e direttore Prima Clinica ortopedica dell'Università degli Studi di Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini - lo sci e lo snowboard sono sport molto divertenti e adatti anche ai bambini. Spesso, però, salgono sugli sci persone fuori allenamento, che non sono abituate a praticare attività sportiva, questi sono i candidati ideali a farsi male.