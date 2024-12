.com - Vincenzo Malinconico 2, video photocall con Massimiliano Gallo, Giulia Bevilacqua e tutto il cast

Ildeldi2 – Avvocato d’insuccesso, con, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, il regista Luca Miniero eil, in onda su Rai1Vi presentiamo ildeldi2 – Avvocato d’insuccesso, con, il regista Luca Miniero eil, per questa attesa seconda stagione della serie Rai tratta dai romanzi di Diego De Silva.2 – Chiara Celotto,, Teresa Saponangelo, Francesco Cavallo, Lina Sastrie uscitaDiretta da Luca Miniero e interpretata da, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Giovanni Ludeno, Lucane, Chiara Celotto, Francesco Cavallo, Lina Sastri, Paola Minaccioni, Carlo Massarini, Abduul Cisse, Chiara De Silva, Roberto Caccioppoli, Carolina Rapillo, Chiara Cavalieri, Simone Colombari, Marco Leonardi, Diego Riace, Edoardo Purgatori,2 – Avvocato d’insuccesso andrà in onda dal 1° dicembre su Rai1.