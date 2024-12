Iodonna.it - Tenere o buttare l'abito che non ci starà mai più? C'è una terza opzione: venderlo

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert).Il cambio di stagione invernale per me è un dramma che inizia con i primi freddi e si conclude (speriamo) alle porte di Natale. Il processo di revisione del vestiario per ogni donna è un po’ come una seduta di psicoterapia.Provate a pensarci: se decidiamo digli abiti palesemente di una taglia che non ritroveremo mai, stiamo sfidando noi stesse. Lo spazio occupato da quei panni in un armadio che non ci parrà mai abbastanza capiente equivale a quello che riserviamo nella coscienza all’idea di migliorarci. Nell’ultimo repulisti degli armadi (ancora in corso), ho introdotto una variante: ho provato a mettere in vendita, su una piattaforma on line di “seconda mano“, un capo di vestiario firmato dei miei 30 anni. Va al mercatino dell’usato e trova undi Versace da quasi 10mila euro X Leggi anche › Occhio: l’armadio (s)parla di te.