Anticipazionitv.it - Stop a Uomini e Donne e Amici: quando tornano i programmi di Maria De Filippi?

Leggi su Anticipazionitv.it

, entrambi condotti daDe, subiranno un cambio di programmazione durante le festività natalizie. Le trasmissioni di canale 5, seguitissime dal pubblico pomeridiano, si fermeranno per alcune settimane, per poi tornare regolarmente a gennaio 2025. Andiamo a scoprire nel dettagliparte questa sospensione e cosa va in onda al loro posto.: le date dellonatalizioSecondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, quest’annoe il daytime diandranno in onda fino a venerdì 20. Loè previsto infatti a partire da lunedì 23 dicembre 2024. Durante questo periodo, si fermeranno anche gli altridella fascia pomeridiana di Canale 5, come Beautiful ed Endless Love. Le ultime registrazioni del 2024 di entrambi idovrebbero avvenire questa settimana, mentre l’ultima puntata diandrà in onda nel pomeriggio della domenica.