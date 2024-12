Renato Zero vince contro le major che ora gli devono 145 mila euro | Può gestire autonomamente i suoi diritti

Leggi su Open.online

ha vinto una battaglia legalele grandi etichette musicali. Il Tribunale dino ha stabilito in primo grado che Scf, una delle principali società italiane di gestione deifonografici, dovrà risarcire Tattica Srl, l’etichetta indipendente del cantautore, con 145. La disputa è nata dalla scelta di Tattica dii proprisenza affidarsi a Scf per la raccolta dei proventi. L’8 dicembre, il tribunale ha accertato che Scf aveva trattenuto indebitamente il 19% dei compensi, applicando una quota di intermediazione non dovuta.La disputa legaleScf, chella un catalogo di circa 30 milioni di brani, per il 77% appartenenti a Universal, Sony e Warner Music, gestisce iper radio, tv e chiunque diffonda musica in spazi pubblici come negozi, bar, ristoranti, discoteche ed eventi, anche no profit.