Iltempo.it - "Pronta a fare presidente di garanzia". Rai, l'annuncio di Simona Agnes

Leggi su Iltempo.it

Il 15 dicembre 1979, 45 anni fa, nasceva il notiziario della Terza Rete, diretto dal padre nobile della Rai Biagio, che aveva seguito personalmente la nascita della Terza Rete e che era a capo anche della neonata testata regionale. Con la condirezione di Sandro Curzi,ebbe il difficile compito di dare l'abbrivio a un telegiornale all'inizio privo di mezzi tecnici, che solo l'autorevolezza del suo vertice riuscì a far diventare a poco a poco un importantissimo punto di riferimento nazionale. Oltre agli storici conduttori Mariolina Sattanino, Giulio Sciorilli Borrelli e Lucio Marcatajo, Biagiovolle in squadra Franco Alfano, già mezzobusto di GBR per la quale nel 1978 era stato il primo a documentare il ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro. Capitanato dall'autorevole – ma mai autoritario –, poi divenuto nel 1989 vicedirettore generale Rai per la radiofonia, quindi nel 1982 direttore generale della tv pubblica, il Tg3 spiccò a poco a poco il volo diventando un baluardo dell'approfondimento pubblico.