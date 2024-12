Sport.quotidiano.net - Prato, quarto risultato utile consecutivo. Ma con il Progresso finisce a reti bianche

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 dicembre 2024 - Allo stadio Clara Weisz di Castel Maggiore arriva ilper il. Stavolta però niente vittoria per i lanieri, inchiodati sullo 0-0 dal. Tutte di marca biancazzurra le occasioni da rete della sfida, valevole per la sedicesima giornata del girone D di serie D. Remedi e compagni tuttavia non riescono a sbloccare ile alla fine devo accontentarsi di un punto, che consente loro di salire a quota 19 punti in classifica. Quarta gara consecutiva senza subire gol per la truppa allenata da Marco Mariotti. La cronaca Bastano sei minuti alper sfiorare il vantaggio: perfetta imbeccata di Limberti per Barbuti, che a tu per tu con Cheli si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Ci pensa poi Cestaro ad evitare guai respingendo un secondo tentativo dell'attaccante biancazzurro.