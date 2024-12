Rompipallone.it - Mercato Napoli, tenta il colpo dalla Serie A: accordo vicino

Leggi su Rompipallone.it

Illavora sulin entrata e ha già puntato gli occhi su un giocatore dellaA. C’è già l’per l’acquisto a titolo definitivo.Tre punti importantissimi per la classifica sono stati portati a casa dalnella partita contro l’Udinese. Ad aprire il match è stato Thauvin, ma la squadra partenopea è riuscita a rialzarsi e nel secondo tempo ha dimostrato tutto il suo valore. La partita, infatti, è finita per 1 a 3 grazie ai gol di Lukaku, autogol di Giannetti e infine Anguissa.L’obiettivo in casa azzurra è chiaro, bisogna continuare a crederci e lottare per arrivare fino in fondo. Per questo motivo, la società lavora anche sulper poter garantire ad Antonio Conte una squadra competitiva anche in vista del futuro. Con la finestra di gennaio, quindi, la dirigenza vuole mettere a segno alcuni nuovi acquisti, ma il progetto societario è tanto ampio e si pensa anche a eventuali colpi in estate.