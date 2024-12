Ilgiorno.it - La fiera del lavoro di Afol a Legnano, in fila ottanta candidati per un posto sicuro

(Milano), 15 dicembre 2024 – Oltre 80 persone alla ricerca di un impiego, 8 agenzie per il, 3 enti di formazione del territorio, i recruiter diMetropolitana. Sono numeri importanti quelli raccolti dalladel, organizzata daMetropolitana in collaborazione con il Comune a Palazzo Leone da Perego. Oltre alla possibilità di candidarsi per le posizioni aperte sul territorio, hanno ricevuto informazioni sui corsi di formazione gratuiti disponibili nell’ambito del programma Gol, Garanzia occupabilità lavoratori, per aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove. La maggior parte dei partecipanti ha sostenuto un colloquio con i selezionatori dimet, che hanno prouna settantina di annunci didell’area di Corsico,, Magenta e Rho, per figure professionali da inserire soprattutto in ambito impiegatizio, produttivo artigianale, grande distribuzione organizzata e retail.