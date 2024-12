Ilrestodelcarlino.it - "Il mio canto libero" conquista la Mole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Applausi venerdì sera allaVanvitelliana per"Il mio", il philoshow tra Einaudi e Black mirror. Un coinvolgente ed emozionante viaggio nel concetto di libertà, una serata speciale che ha unito mondi apparentemente lontani in un unico linguaggio: un pensatore liberale come Luigi Einaudi a un tema senza tempo come quello della libertà. Lo spettacolo, per la regia di Riccardo Minnucci, ha coniugato la musica dal vivo, con brani iconici eseguiti dalla band Factory come ’I Want to Break Free’ dei Queen, Karma Police dei Radiohead e ’Resistance’ dei Muse, a frammenti visivi tratti da serie distopiche come Black Mirror a classici del cinema e della letteratura come Arancia Meccanica e 1984. Le citazioni filosofiche hanno arricchito il dialogo: dal pensiero libertario di Einaudi alle riflessioni di Platone su La Repubblica confrontate con l’immaginario distopico di Divergent.