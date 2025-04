Donazioni di organi un bilancio grigio Numeri bassi | in un anno salvate due vite

anno portato alla donazione di organi, mentre negli altri due casi i familiari aventi diritto si sono opposti. Per quanto riguarda i prelievi di tessuto, invece, i Numeri sono risultati più elevati: i donatori di cornee sono stati 100 nell’intera Asst (48 a Lodi, 40 a Casalpusterlengo e 12 a Codogno). Riguardo al prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente: nel 2024 ci sono stati 8 donatori di epifisi femorale, su 24 protesi d’anca impiantate in elezione. I Numeri sono stati resi noti ieri in vista della ventottesima edizione della Giornata Nazionale della Donazione di organi e Tessuti, che cade oggi. “Grazie all’impegno nell’attività di procurement dell’Asst di Lodi è stata offerta una nuova speranza di vita a due riceventi di organi e grazie a 223 prelievi di tessuti, si è contribuito alla cura di oltre 4. Ilgiorno.it - Donazioni di organi, un bilancio grigio. Numeri bassi: in un anno salvate due vite Leggi su Ilgiorno.it Lodi, 11 aprile 2025 – Nel 2024, in provincia di Lodi, si sono registrati quattro accertamenti di morte cerebrale: due hportato alla donazione di, mentre negli altri due casi i familiari aventi diritto si sono opposti. Per quanto riguarda i prelievi di tessuto, invece, isono risultati più elevati: i donatori di cornee sono stati 100 nell’intera Asst (48 a Lodi, 40 a Casalpusterlengo e 12 a Codogno). Riguardo al prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente: nel 2024 ci sono stati 8 donatori di epifisi femorale, su 24 protesi d’anca impiantate in elezione. Isono stati resi noti ieri in vista della ventottesima edizione della Giornata Nazionale della Donazione die Tessuti, che cade oggi. “Grazie all’impegno nell’attività di procurement dell’Asst di Lodi è stata offerta una nuova speranza di vita a due riceventi die grazie a 223 prelievi di tessuti, si è contribuito alla cura di oltre 4.

