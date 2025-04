Liberoquotidiano.it - GialappaShow, il reality dei morti è un capolavoro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una gag rischiosissima, che poteva risultare offensiva, invece ha vinto. Coraggiosa e divertente, ha dimostrato (oggi, purtroppo, non capita spesso) che l'audacia e la scorrettezza premiano. Su Tv8 la trasmissione, di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, colpisce nel segno, con un siparietto comico corale in cui si rompe un gigantesco tabù: ridere dei defunti. La gag prende in giro il Grande Fratello Vip e quello Nip (dei non famosi): qui, nella casa più spiata d'Italia, a bivaccare sul divano e nel confessionale, ci sono alcune celebrità passate a miglior vita, o meglio le loro parodie. E infatti la (finta) trasmissione si chiama Grande Fratello Rip, che sta per «riposa in pace». Già questo fa ridere. «A tutti voi sarà capitato», esordisce la clip, con tono serio, «di guardare il cielo e chiedervi: Gigi Sabani cosa fa? Andreotti, lassù, è felice? Ecco a voi il primoshow in diretta dall'Aldilà!».