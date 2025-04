Ilgiorno.it - Il calo demografico entra a scuola: a Brescia spariranno più di seicento classi

– Ilinizia a presentare il conto, almeno sul fronte dell’edilizia scolastica: da qui al 2043, considerando l’andamento, nelle sole scuole superiori ci saranno 641in meno. Un trend inevitabile, difficilmente controvertibile dall’immigrazione, con cui la Provincia, che si occupa di edilizia per le scuole superiori, sta iniziando a confrontarsi. “I sindaci lo sanno bene, perché fino ad ora ilha riguardato i minori di infanzia e primarie – spiega Agostino Damiolini, consigliere delegato all’Edilizia scolastica –. Dal 2027, l’onda arriverà anche nelle scuole superiori”. Dal 2021 al 2024/25 si sono “persi“ quasi 6mila alunni, per lo più alle primarie e infanzia. Fino ad ora l’approccio è stato di accorpare scuole o, mentre ilè stato raramente “usato“ per ridurre il numero medio di studenti per classe.