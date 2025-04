Giulia Vanossi la laurea e i ricordi della studentessa morta in montagna | Sei in ogni vita che volevi curare

Ponte Lambro (Como) – Amava la montagna e sognava di laurearsi in Medicina Giulia Vanossi, la studentessa scomparsa lo scorso 9 agosto in un incidente mentre stava scalando il monte Tredenus, sulla via Federico Giovanni Kurtz in Valcamonica. Otto mesi dopo il suo sogno si è in parte avverato grazie all'Università dell'Insubria che ha deciso di conferirle un attestato alla memoria consegnato alla mamma Flora Ceruti dalla rettrice Maria Pierro. Nata a Erba il 25 settembre 1998, Giulia Vanossi era una studentessa davvero brillante, determinata e appassionata. Aveva superato 34 esami con ottimi voti ed era ormai prossima alla laurea, pochi giorni prima dell'incidente aveva superato l'esame in Clinica medica e quella scalata era il suo modo di festeggiare l'evento. "La salita era ripida ma non ti ha mai spaventata - il ricordo dell'amica Veronica Vitali, medico e alpinista - Amavi la montagna, forse perché era come te: forte, silenziosa, immensa.

