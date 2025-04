Superguidatv.it - Il matrimonio della mia migliore ex: una commedia romantica coreana sui bivi dell’amore | Recensione

Hwang Woo-yeon riceve un invito aldi Hwan Seung-hee, il suo primo amore conosciuta sui banchi del liceo. Un vero e proprio colpo di fulmine era stato per lui, ma non lo stesso per lei, che nel corso degli anni ha frequentato altri ragazzi. Woo-yeon ripensa a tutte le difficoltà che ha affrontato per conquistarla fin da quando erano giovani e di tutte le sfide che si sono ritrovati a condividere.In Ilmiaex il protagonista deve fare i conti con quel sentimento che lo ha sempre accompagnato, tra alti e bassi, gioie e dolori, dalla sua adolescenza fino all’età adulta e comprendere come chiudere per sempre quella porta del suo cuore ora che Seung-hee è pronta a compiere il fatidico passo con un altro uomo.Ilmiaex,: tra sì e noCon i numerosi flashback che ci portano indietro nel tempo ha luogo questa atipica love-story tra i due protagonisti, ricca di derive inaspettate e di sviluppi dolci-amari, in quasi due ore di visione destinate al “lieto evento” del titolo.