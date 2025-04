Ilgiorno.it - Truccazzano, gara d’amore: mamma Dorina non c’è più ma la figlia ha bisogno di cure

(Milano), 11 aprile 2025 – Lo strazio di una famiglia, l’abbraccio solidale di una comunità. Ritrovi e preghiere perBardhi, la46enne morta l’altro pomeriggio sulla provinciale Cassanese a Pozzuolo Martesana nello schianto della sua auto contro un Tir. Il pensiero alla sua bambina di nove anni, sopravvissuta all’impatto ma ancora ricoverata in terapia intensiva a Bergamo. E solidarietà concreta alla sua famiglia, rimasta “orfana” di, moglie, madre di tre ragazze, dedita alla famiglia, generosa ed entusiasta promotrice di iniziative per la comunità. Una raccolta di fondi online è stata promossa proprio dallamaggiore della donna scomparsa. In meno di un giorno, ha già raccolto centinaia di donazioni. Altre raccolte spontanee di denaro sono promosse dai concittadini e amici: “Vivono una tragedia, non lasciamoli soli”.