Borsa di Hong Kong in calo | timori di guerra commerciale influenzano i mercati

Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo con le nuove perdite di Wall Street alimentate dalla paura di una guerra commerciale senza esclusioni di colpi fra Stati Uniti e Cina e dai timori sui danni che i dazi potrebbero causare all'economia mondiale, incluso il rischio recessione: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,93%, scivolando a 20.490,26 punti. In rosso i colossi hi-tech, tra Alibaba (-1,81%) e Meituan (-2,61%). Quotidiano.net - Borsa di Hong Kong in calo: timori di guerra commerciale influenzano i mercati Leggi su Quotidiano.net Laditorna agli scambi in territorio negativo con le nuove perdite di Wall Street alimentate dalla paura di unasenza esclusioni di colpi fra Stati Uniti e Cina e daisui danni che i dazi potrebbero causare all'economia mondiale, incluso il rischio recessione: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,93%, scivolando a 20.490,26 punti. In rosso i colossi hi-tech, tra Alibaba (-1,81%) e Meituan (-2,61%).

