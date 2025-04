La Borsa di Hong Kong scende | timori di guerra commerciale USA-Cina

Borsa di Hong Kong torna agli scambi in territorio negativo con le nuove perdite di Wall Street alimentate dalla paura di una guerra commerciale senza esclusioni di colpi fra Stati Uniti e Cina e dai timori sui danni che i dazi potrebbero causare all'economia mondiale, incluso il rischio recessione: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,93%, scivolando a 20.490,26 punti. In rosso i colossi hi-tech, tra Alibaba (-1,81%) e Meituan (-2,61%). Quotidiano.net - La Borsa di Hong Kong scende: timori di guerra commerciale USA-Cina Leggi su Quotidiano.net Laditorna agli scambi in territorio negativo con le nuove perdite di Wall Street alimentate dalla paura di unasenza esclusioni di colpi fra Stati Uniti ee daisui danni che i dazi potrebbero causare all'economia mondiale, incluso il rischio recessione: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,93%, scivolando a 20.490,26 punti. In rosso i colossi hi-tech, tra Alibaba (-1,81%) e Meituan (-2,61%).

