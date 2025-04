Ruggi sotto la lente un quarto cellulare | un mese per recuperare tutti i dati

Ruggi, di cui non si hanno più notizie, come noto, dal settembre scorso. Infatti a sorpresa spunta un quarto telefono di Daniela, oltre ai tre ‘noti’, ovvero quello con cui è scomparsa e i due dispositivi consegnati agli inquirenti dal fratello. Un telefono privo di Sim che è stato consegnato nei giorni scorsi ai carabinieri da un familiare stretto della vittima, anche se non è dato sapere da chi. Sulla circostanza gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. DANIELA Ruggi SCOMPARSA Ieri mattina il pm titolare del fascicolo, dottoressa Laura Galli ha infatti dato incarico al perito affinché analizzi il cellulare in questione, un Samsung. Il consulente avrà un mese di tempo per eseguire copia forense con l’estrazione dei dati presenti ed eventualmente cancellati e recuperabili. Ilrestodelcarlino.it - Ruggi, sotto la lente un quarto cellulare: un mese per recuperare tutti i dati Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena, 11 aprile 2025 – Si aggiunge un nuovo mistero alla scomparsa della 31enne di Vitriola, Daniela, di cui non si hanno più notizie, come noto, dal settembre scorso. Infatti a sorpresa spunta untelefono di Daniela, oltre ai tre ‘noti’, ovvero quello con cui è scomparsa e i due dispositivi consegnati agli inquirenti dal fratello. Un telefono privo di Sim che è stato consegnato nei giorni scorsi ai carabinieri da un familiare stretto della vittima, anche se non è dato sapere da chi. Sulla circostanza gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. DANIELASCOMPARSA Ieri mattina il pm titolare del fascicolo, dottoressa Laura Galli ha infatti dato incarico al perito affinché analizzi ilin questione, un Samsung. Il consuavrà undi tempo per eseguire copia forense con l’estrazione deipresenti ed eventualmente cancellati e recuperabili.

Ruggi, sotto la lente un quarto cellulare: un mese per recuperare tutti i dati. Ne parlano su altre fonti

Ruggi, sotto la lente un quarto cellulare: un mese per recuperare tutti i dati - Nuovo tassello nella vicenda della 31enne di Vitriola: perizia sul dispositivo consegnato da un familiare. In precedenza erano stati rinvenuti due telefoni nell’abitazione mentre non si trova quello r ... (msn.com)