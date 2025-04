Lanazione.it - 11 aprile, Firenze sui passi di ‘Amici miei’. Riparte il tour sui luoghi del film

Leggi su Lanazione.it

, 112025 – Da questa domenica 13fino al 1 giugno riprende l'iniziativa dell’Associazione Culturale Conte Mascetti in occasione del 50esimo anno delAmici Miei con unsuiche hanno fatto da set alle scene più amate e divertenti del capolavoro di Mario Monicelli. Visitareattraverso idelAmici Miei è un percorso tra venti location per visitare la città ripercorrendo le più divertenti di uno deipiù conosciuti ed amati di tutta la storia della commedia italiana che quest'anno festeggia i 50 anni dall'uscita del primo atto nei cinema. L'iniziativa in programma ogni domenica mattina fino al 1 giugno dalle 10 propone un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere iche hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere ilneiin cui Mario Monicelli lo ha ambientato.