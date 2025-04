Ilrestodelcarlino.it - “Botte, insulti, minacce in casa”. Ecco cosa faceva il marito violento

Pesaro, 11 aprile 2025 – Arriva il momento in cui si dice ‘basta’. La protagonista di questa storia lo ha detto il 23 settembre del 2023 quando si è rivolta alla polizia per denunciare il. E’ una storia di schiaffi tirati con il dorso della mano, di ingiurie e di paura. Quella paura che ti porta a chiuderti in camera da letto con i bimbi piccoli per il terrore che succeda qualdi brutto. Ma è anche una vicenda che ieri mattina in tribunale si è conclusa, almeno in primo grado, con una condanna a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate e un risarcimento in sede civile di 7mila euro. Il protagonista, nei confronti del quale il gip aveva già emesso un provvedimento di allontanamento dallafamiliare, è un muratore italiano di 45 anni difeso dall’avvocato Lucia Montesi.