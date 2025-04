Ilgiorno.it - Il murale svelato, storia e orgoglio di Legnano: un secolo da città

(Milano) – È stato sindaco dal 1923 al 1927 e poi podestà delladifino al 1932: adesso Fabio Vignati ha anche una lui dedicato e che ricorda anche i cento anni dal conferimento adel titolo di, celebrati lo scorso anno. Ieri mattina il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore alla Cultura Guido Bragato, il dirigente scolastico dell’istituto Dell’Acqua, Emanuele Giordano e Paolo Heiniger, presidente di Apil, Associazione periti industriali di, hanno partecipato alla cerimonia di presentazione delrealizzato in via Madonnina del Grappa, sul muro di cinta della casa dove abitò Vignati che si affaccia sui giardini pubblici, oggi a lui intitolati, dove un tempo sorgeva anche un suo stabilimento. Vignati è stato sindaco proprio nell’anno in cui il Re Vittorio Emanuele conferì il riconoscimento dioltre a distinguersi come imprenditore tessile: è stata in primis l’Associazione Periti Industriali e Laureati di(Apil), di cui Vignati fu il primo presidente onorario dal 1952 al 1964 e che all’imprenditore ha dedicato il premio al merito professionale, a dare il “la” al progetto.