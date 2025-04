Regno Unito valuta invio truppe in Ucraina come forza deterrente post-conflitto

Regno Unito sta valutando la possibilità di inviare truppe in Ucraina per un periodo massimo di cinque anni, in attesa della rimilitarizzazione del Paese. Lo riportato il Daily Telegraph. Secondo il piano in discussione a Londra e Parigi, forze occidentali potrebbero essere inviate in Ucraina a seguito di una risoluzione del conflitto, fungendo da "forza deterrente" presumibilmente per impedire la ripresa delle ostilità. Il quotidiano riporta che l'eventuale ritiro delle truppe occidentali avverrà gradualmente, in linea con il ripristino delle capacità militari dell'Ucraina. Oltre al dispiegamento di truppe terrestri, la "coalizione dei volenterosi" guidata da Londra e Parigi intende anche garantire la protezione dello spazio aereo e marittimo dell'Ucraina. Ieri presso la sede della NATO a Bruxelles si è tenuta una riunione dei ministri della Difesa dei paesi disposti a partecipare a una missione militare occidentale post-conflitto in Ucraina. Quotidiano.net - Regno Unito valuta invio truppe in Ucraina come forza deterrente post-conflitto Leggi su Quotidiano.net Ilstando la possibilità di inviareinper un periodo massimo di cinque anni, in attesa della rimilitarizzazione del Paese. Lo riportato il Daily Telegraph. Secondo il piano in discussione a Londra e Parigi, forze occidentali potrebbero essere inviate ina seguito di una risoluzione del, fungendo da "" presumibilmente per impedire la ripresa delle ostilità. Il quotidiano riporta che l'eventuale ritiro delleoccidentali avverrà gradualmente, in linea con il ripristino delle capacità militari dell'. Oltre al dispiegamento diterrestri, la "coalizione dei volenterosi" guidata da Londra e Parigi intende anche garantire la protezione dello spazio aereo e marittimo dell'. Ieri presso la sede della NATO a Bruxelles si è tenuta una riunione dei ministri della Difesa dei paesi disi a partecipare a una missione militare occidentalein

Ucraina, il Regno Unito valuta invio truppe per 5 anni. Il regolatore energetico del Regno Unito valuta l'esenzione dalle penali per la joint venture National Grid. In UE si valuta un fondo congiunto per la difesa che includerebbe anche Regno Unito e Ucraina. Ue, fonti stampa: si valuta un fondo congiunto per la difesa che includerebbe anche Regno Unito e Ucraina. Trump attacca: "Zelensky dittatore mai eletto e comico mediocre, l'Ue ha fallito in Ucraina". Santander valuta l’uscita dal Regno Unito. Barclays l’acquirente più ovvio. Ne parlano su altre fonti

Ucraina, il Regno Unito valuta invio truppe per 5 anni - Il Regno Unito sta valutando la possibilità di inviare truppe in ucraina per un periodo massimo di cinque anni, in attesa della rimilitarizzazione del Paese. Lo riportato il Daily Telegraph. (ANSA) ... (ansa.it)

Il Regno Unito valuta centri di raccolta per migranti all'estero - Torna l'idea di spedire i richiedenti asilo respinti dal Regno Unito in centri di raccolta per migranti all'estero, sul modello di quanto delineato dal governo italiano di Giorgia Meloni grazie a ... (laregione.ch)

Europa valuta alternative a invio truppe in colloqui su sicurezza Ucraina - PARIGI/BRUXELLES (Reuters) - Nell'ambito degli sforzi europei per creare accordi di sicurezza per l'Ucraina si stanno valutando alternative all'invio di truppe, a fronte dei vincoli politici e logisti ... (msn.com)