Ferita Fano mura ancora imbrattate con lo spray

Fano, 11 aprile 2025 – Non più solo i tratti nascosti delle mura Augustee, quelli celati nell'ombra. Ora anche un segmento di giorno alla luce del sole e di notte illuminato dei faretti apposti in occasione del restauro di pochi anni fa, è stato deturpato da un nuovo atto vandalico. Questa volta l'imbrattamento consiste nella scritta "FREE C.P." sulle mura del Pincio che si ergono dietro la statua bronzea di Ottaviano Augusto, proprio nel punto in cui iniziano i gradini della salita che dai Giardini Roma porta al prato del Bastione Nuti. L'ha realizzata una mano insolente che ha graffiato quel bene monumentale di spray nero: un segno tanto netto quanto incomprensibile ai più, tracciato su un bene culturale sottoposto a tutela, che torna a ferire la memoria e la bellezza della città. È il terzo episodio in pochi mesi.

