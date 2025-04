Lanazione.it - ‘I Gelati di Piero’ festeggia 70 anni: “Così ho preso Lucca per la gola”

, 11 aprile 2025 – Attenzione alla qualità degli ingredienti, rispetto per la tradizione e per l’ambiente e, naturalmente, un pizzico di creatività: sono questi i valori che da sempre guidano ogni creazione deieri della famiglia Pacini, che domani festeggerà un traguardo davvero speciale: settant’di attività. Tutto ebbe inizio nel 1955, quando i nonni della famiglia Pacini aprirono la loro prima gelateria in Germania. Da allora, figli e nipoti hanno trasformato il gelato in una vera passione di vita, mescolando i sapori della tradizione con gusti più originali e fantasiosi, sempre con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alle esigenze del cliente. Oggi è il nipote a portare avanti questo dolce mestiere, realizzando finalmente il sogno di aprire la propria attività, “Idi Piero”, nel cuore pulsante della città: via Roma.