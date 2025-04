Grave guasto idrico nella notte Lungo lavoro dei tecnici AdF alla conduttura principale

Un risveglio difficile per quasi tutta la città, problemi che sono proseguiti lungo tutta la giornata nella zona nord, intorno a via della Diana e via San Marco. Ieri mattina tutta l'area a monte della stazione si è trovata senz'acqua. Nella notte si era verificata una rottura alla condotta principale, in zona appunto stazione: l'allarme a quanto pare era stato dato da una volante della polizia che, nel corso dei suoi pattugliamente, si era accorta di un'altra seria perdita, davanti al Tribunale in zona La Lizza. Da qui l'allarme e l'intervento dei tecnici di Acquedotto del Fiora, che sono poi risaliti al serio danno, lavorando a lungo nel corso della notte per riparare il guasto. "Per una manutenzione urgente sulla rete idrica già conclusa, grazie al lavoro effettuato nel corso della nottata, possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Siena, in particolare ai piani più alti del centro storico", il messaggio diffuso nella prima mattina di ieri.

