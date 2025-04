Buon onomastico Gemma oggi 11 aprile immagini da condividere sui social

oggi, 11 aprile, Santa Gemma Galgani, mistica italiana, originaria di Capannori, deceduta l'11 aprile 1903 a Lucca a soli 25 anni. Fu beatificata da Papa Pio IX nel 1933 e canonizzata da PIO XII nel 1940. Viene celebrata nel giorno della sua scomparsa anche se l'ordine passionista e l'arcidiocesi di Lucca la celebrano il 16 maggio. Santa Gemma Galgani, il dramma familiare e le stigmate Studiò presso le Suore Oblate dello Spirito Santo fin quando la famiglia accusò un rovescio economico che la portò al fallimento. Costretta a trasferirsi in un appartamento in via del Biscione, poi intitolata alla Santa. Qui la giovane Gemma affermò di aver ricevuto le stigmate dopo aver fatto voto di castità. I segni sarebbero comparsi sulle mani, sui piedi e sul costato l'8 giugno 1899.

