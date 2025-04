Lanazione.it - Tramvia, tocca a Lungarno del Tempio: il cantiere si sviluppa su 380 metri

Firenze, 11 aprile 2025 – Altri passi avanti per la linearia per Bagno a Ripoli. Da stasera iniziano i lavori delsudel, a Firenze. Nel dettaglio ilsisu 380tra viale Amendola e via Piagentina. La sede tranviaria sarà realizzata a centro carreggiata e in questo tratto è presente una fermata all’altezza di via del Ghirlandaio: saranno sempre garantite due corsie per senso di marcia che trasleranno a seconda dell’avanzamento dei lavori. In totale ildurerà 42 settimane. La prima fase sarà da 14 settimane ed è lato Arno, tra viale Amendola e via Piagentina. I lavori prevedono la realizzazione del nuovo acquedotto e gli interventi sugli altri sottoservizi, le sistemazioni stradali e urbanistiche, le opere a verde e impiantistiche.