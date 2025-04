Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, esternazioni e ricusazioni: caccia al perito senza un passato

(Pavia) – Cinque nomi, con due incognite. La battaglia legale anticipa la guerra fra periti, ma per due dei cinque protagonisti si devono attendere le decisioni del Gip Daniela Garlaschelli. Dopo la ‘falsa partenza’ dell’incidente probatorio che dovrà stabilire se e come il Dna dell’indagato Andrea Sempio può essere collegato all’omicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007, resta da sciogliere da parte del Gip la riserva sulle due eccezioni preliminari sollevate nell’udienza di mercoledì. Il nodo principale riguarda la richiesta di ricusazione avanzata dalla Procura sull’esperto nominato dal Gip come suosuper partes: per il procuratore aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano, Emiliano Giardina non sarebbe imparziale, come richiesto invece di essere aldel Gip (e non ai consulenti di parte), per un suo intervento alla trasmissione televisiva Le Iene del 5 aprile 2017 “in merito all’utilizzabilità in sede giudiziaria – scrivono nella memoria della Procura al Gip – proprio dei tracciati elettroforetici ottenuti nella relazione peritale di De Stefano”, ilnel processo di Appello-bis nei confronti del poi condannato Alberto Stasi, tracciati che “sono i medesimi che formeranno, tra l’altro, oggetto del quesito da formularsi in questa sede”.