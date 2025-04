Ilgiorno.it - L’incantesimo di Jacopo Vasamì: prima conquista i quarti poi la semifinale di doppio

Leggi su Ilgiorno.it

Una vittoria per sbloccarsi contro Paul Jubb, un’altra vittoria contro Martin Landaluce ben più pesante (con un6/4) per lanciare le proprie ambizioni. Prosegue senza esitazioni l’avventura dinell’Atkinsons Monza Open 25, il challenger 100 entrato sempre più nel vivo sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis. Il diciassettenne romano va a fare compagnia a Federico Arnaboldi nel torneo di via Boccaccio con un successo apparso addirittura scontato per quanto visto in campo al cospetto di un avversario di un anno più grande, ma con maggiore esperienza sul circuito challenger, tanto da occupare il numero 154 del mondo (ma è stato anche 130), mentreè oltre la millesima posizione. Invece l’allievo di Fabrizio Zeppieri al Club Nomentano di Roma si è reso protagonista alla terza partita della carriera a questo livello di una prestazione da veterano, con due break (uno per set) che hanno fiaccato la resistenza di Landaluce e una condotta solida al servizio, con cui non ha mai concesso opportunità di rientro al pericoloso spagnolo.