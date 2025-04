Ilrestodelcarlino.it - Sport contro il degrado, a Marina Palmense via al cantiere per il campo di rugby

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 11 aprile 2025 – Al via ildei lavori di completamento e adeguamento deldae da calcio a. In corso i primi interventi, propedeutici a realizzare quello che è un progetto che ha partecipato al bando “e periferie” del Dipartimento dellodella Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha riconosciuto al Comune fondi per 700 mila euro, cui si sommano anche risorse comunali. I lavori, che vengono eseguiti dalla ditta Monaldi Edilizia di Montelparo, consistono nella riqualificazione dell’areacon la demolizione e ricostruzione dei locali accessori deldae la realizzazione di un nuovo edificio per gli spogliatoi, i cui lavori saranno ispirati ai criteri di sostenibilità e di riduzione del consumo di suolo, l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione dell’area di gioco con sistemi a LED, ottimizzando il risparmio energetico che avverrà anche nell’area calcio con un utilizzo qualitativamente efficace nelle ore serali dell’illuminazione grazie ad un impianto più moderno.