Ilrestodelcarlino.it - Alessandra Stefani morta investita da un camion in retro: “Era una bomba di forza e grinta”

Reggio Emilia, 11 aprile 2025 – Oltre alla comunità di Montefiorino, dove è nata e dove risiedono gli anziani genitori, anche Formigine, in particolare l’ambiente sportivo del rugby, che per qualche decennio è stato per lei quasi una seconda casa, piangono. Alla Ads Highlanders Formigine Rugby sono in tanti a ricordarla, avendo a lungo indossato la maglia delle locali formazioni femminili. “È una di quelle notizie – commenta commosso il presidente della società Daniele Cantarelli – che lascia tutto il mondo del rugby modenese senza parola. Nonostante le vicissitudini che ci possono far perdere un po’ di vista la palla ovale è qualcosa che unisce per sempre nel tempo. Siamo tutti scossi”. Ed è qui che le è stato associato l’appellativo ‘’, col quale tutti la additavano con ammirazione e che lei usava orgogliosamente nel suo profilo Facebook.