Liberoquotidiano.it - "Sinner non tornerà più come prima": chi sgancia la bomba

C'è chi pensa che la squalifica di Jannikverrà assorbita nel miglior modo possibile, anche grazie alle defaillances degli avversari, e chi invece teme che lo stop forzato riporti in campo un tennista molto diverso da com'era. Di questo secondo partito è il professor Luca Bottazzi, ex-tennista professionista e oggi docente universitario, scrittore e coach di tennis, che ha risposto alle domande del Fattoquotidiano.it a margine dell'evento "TennIs. Una storia d'arte e di scienza", tenuto da lui stesso insieme al professor Alessandro Tosi all'Università degli Studi di Milano. Bottazzi, intanto, non ha tanta stima del movimento tennistico maschile attuale: "Gli avversari hanno dimostrato di non essere dei super tennisti, solo Alcaraz lo è. La cosa favolosa di Alcaraz è che ha già vinto 4 prove dello Slam pur essendo così giovane e adoperando un tennis a tutto campo.