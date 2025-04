Come parla un populista Trump e i suoi insulti

Come finirà la vicenda dei dazi, intanto Donald Trump ha annunciato un parziale dietrofront sospendendoli – ancorché non tutti – per 90 giorni. Qualche ora prima della sospensione però Trump dal palco di una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano se n’era uscito così, parlando di tutti quei Paesi che si sono detti disposti a scendere a compromessi con l’amministrazione americana pur di ridurre l’impatto delle tariffe: “Mi chiamano, mi baciano il culo, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo”. Quotidiano.net - Come parla un populista (Trump e i suoi insulti) Leggi su Quotidiano.net Firenze, 11 aprile 2025 – Non si è ancora capitofinirà la vicenda dei dazi, intanto Donaldha annunciato un parziale dietrofront sospendendoli – ancorché non tutti – per 90 giorni. Qualche ora prima della sospensione peròdal palco di una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano se n’era uscito così,ndo di tutti quei Paesi che si sono detti disposti a scendere a compromessi con l’amministrazione americana pur di ridurre l’impatto delle tariffe: “Mi chiamano, mi baciano il culo, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo”.

