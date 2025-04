Raid notturno bar svaligiato a colpi di mazza

Valsamoggia, 11 aprile 2025 – Assalto notturno a colpi di mazza, l'altra notte al Big Caffè, il punto-ristoro dell'area di servizio Q8 Easy sulla via Provinciale, all'ingresso di Bazzano. Una banda di malviventi, se ne contano cinque in azione nel video che riprende il fatto, è approdata nel piazzale intorno alle 2 e mezza. Subito dopo, con colpi alternati di mazze si sono creati un varco nella vetrina del locale che affaccia sulla Bazzanese, nella zona produttiva del capoluogo di Valsamoggia. Una volta vinta la resistenza del cristallo e del telaio, la telecamera di sorveglianza, come si può vedere nel video, documenta l'irruzione di cinque persone, col viso travisato e con una divisione di compiti eseguiti con grande velocità, nonostante l'entrata in funzione dell'allarme acustico. I ladri puntano direttamente al registratore di cassa, dove vengono trafugate le cassette.

