Anteprima24.it - Ha in casa 15 chili di botti, denunciato a Maddaloni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 43enne del maddalonese è statoa piede libero dai Carabinieri per detenzione di artifizi pirici illegali e materiale esplodente.I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di, insospettiti dall’inconsueto viavai di persone in uno stabile, vi sono entrati ed hanno trovato l’uomo in possesso di alcune centinaia di ordigni esplodenti, non convenzionali e di tipo vietato, per un peso complessivo di circa 15. Il materiale pirico, definito dai carabinieri “estremamente pericoloso e instabile”, era ammassato in una delle stanze dell’abitazione, suddiviso in 199 ordigni denominati “Super Cobra 10”, 6 cipolle e 20 ‘batterie napoletane’, vale a dire ordigni collegati tra di loro da inneschi artigianali. Tutto il materiale è stato sequestrato.