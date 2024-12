Oasport.it - Botta e risposta tra Atalanta e Napoli in Serie A, la Juventus acciuffa il pareggio allo scadere

L’continua la propria cavalcata impetuosa inA, sconfiggendo il Cagliari per 1-0 nell’anticipo della sedicesima giornata e confermandosi al comando della classifica generale. La Dea si è imposta grazie a una stoccata di Zaniolo al 66? e svetta così con 37 punti, due lunghezze in più del, che si è rialzato dopo la doppia batosta rimediata contro la Lazio e si è imposto per 3-1 sul campo dell’Udinese.I ragazzi di Antonio Conte sono riusciti a rimontare nella ripresa, dopo che al 22? i padroni di casa erano passati in vantaggio con la rete di Thauvin. Lukaku al 50?, l’autogol di Giannetti al 76? e la stoccata di Anguissa all’81mo minuto hanno rilanciato i partenopei, in attesa delladell’Inter: i neroazzurri sono a -6 dalla vetta, lunedì sera è previsto il big match con la Lazio (i meneghini devono anche recuperare la sfida con la Fiorentina).