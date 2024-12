Oasport.it - Badminton: Shi e Wang vincono le World Tour Finals tra uomini e donne. Assegnati tutti i titoli

Si è chiuso quest’oggi il novero dei match validi per ledelmondiale. Alla fine dei conti, si può ben notare il dominio cinese, stante la vittoria in tre tabelloni su cinque; il resto è diviso a metà tra Danimarca e Corea del Sud.Nel singolare maschile, in particolare, Shi Yuqi conferma il proprio status di numero 1 del mondo sconfiggendo il secondo del ranking mondiale, il danese Anders Antonsen, per 21-18 21-14 senza mai realmente dargli delle possibilità di insidiarlo al di là del punteggio tirato del parziale d’apertura. Per Shi secondedopo quelle del 2018.Nettamente più lottata è la finale del singolare femminile, in cui la numero 2Zhi Yi batte in rimonta Han Yue in un derby cinese che la numero 8 del mondo a un certo punto potrebbe anche vincere, trovandosi avanti 21-19 19-16.