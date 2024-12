Lanazione.it - Walter Verini in missione a Prato: affrontare le infiltrazioni mafiose con azioni concrete

Leggi su Lanazione.it

In, senatore Pd e membro della Comantimafia, ha mantenuto la promessa di visitare la città. Ieri ha partecipato a una serie di incontri per comprendere meglio la situazione. Senatoreha incontrato il territorio.è una realtà complessa che necessita di attenzioni finora non ricevute. "Era un impegno preso su sollecitazione del Pd pratese, di Marco Furfaro e dei vertici dell’amministrazione comunale. Con questi incontri abbiamo toccato con mano due aspetti: da un lato la profonda gravità del fenomeno, emersa sia nell’incontro con il Procuratore Capo Tescaroli sia con le forze sociali, e dall’altro la forte possibilità di reagire di fronte a una criminalità che qui ha tratti originali e tipici. Una battaglia che può essere combattuta e vinta grazie a un tessuto sociale forte, a amministrcomunali sensibili, a forze sindacali e datoriali che non si tirano indietro su legalità, tutela delle imprese sane, lotta allo sfruttamento, dignità e sicurezza dei lavoratori.