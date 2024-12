Ilgiorno.it - Una cena solidale al museo del tessile

L’assessorato all’Inclusione organizza una, dedicata in particolare a disabili e anziani con accompagnatori e famiglie. Si svolgerà giovedì alle 19 nella sala delle feste deldelper offrire un momento di convivialità durante le feste. Allacollaborano Prociv Augustus, associazione nazionale alpini, Cri, Ananke Family e Pronto Intervento Garibaldi. "Anche quest’anno proponiamo una serata che vuole essere un momento di sollievo per i disabili, i fragili e le loro famiglie, una serata spensierata di gioia e di musica", dice l’assessore Paola Reguzzoni. La novità quest’anno è l’adesione di Ananke family, che sostiene le persone affette da disturbi dell’alimentazione: promuoverà il progetto “cura sospesa“, una raccolta fondi rivolta alle famiglie che non possono permettersi cure, generalmente molto costose, per i loro figli.