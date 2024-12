Digital-news.it - Un Natale all’insegna di MasterChef e X Factor: ecco il merchandising ufficiale nei negozi Sky

Unda vero? Si può sfoggiare tutto il proprio “X” nelle riunioni di famiglia attorno all’Albero di? Quest’anno tutto è possibile: nei principaliSky di tutta Italia sono in vendita alcuni dei prodotti più riconoscibili e iconici dei due show cult dell’offerta Sky. Regali perfetti per i fan dei due titoli ma anche per chiunque voglia ricreare in casa una gara culinaria in pieno stileItalia o mostrare ad amici e parenti le proprie doti canore come se si fosse davanti al Tavolo dei giudici di X.Per chiunque voglia portare a casa un pezzo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che è appena ripartito con la nuova stagione (tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) sono disponibili il grembiule, disponibile nelle varie colorazioni (bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli usati nelle sfide in esterna; e nero, per affrontare purtroppo il temutissimo Pressure Test col rischio eliminazione), tutte anche da personalizzare col proprio nome; ma anche il classico cappello bianco e la giacca personalizzabile da chef, perfetti per chiunque debba affrontare pranzi e cenoni nelle prossime settimane.