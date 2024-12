Thesocialpost.it - Sinner, l’annuncio della WADA sul caso doping: “Pensiamo ci sia responsabilità dell’atleta”

Il tennis è fermo, ma Jannikcontinua a far parlare di sé, stavolta non per i suoi successi in campo, bensì per la vicendache lo ha coinvolto nei mesi scorsi. A marzo, l’altoatesino era risultato positivo a tracce infinitesimali di Clostebol, una sostanza vietata. La contaminazione sarebbe avvenuta tramite un messaggio del suo ex preparatore Naldi. Un tribunale indipendente, selezionato dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA), stabilì chenon avesse alcuna colpa o negligenza.Se il pericolo di squalifica inizialmente sembrava scongiurato, la(Agenzia Mondiale Anti) è intervenuta, appellandosi per chiedere una squalifica fino a due anni. L’agenzia ha portato ildavanti al TAS di Losanna, sostenendo che, pur riconoscendo la contaminazione accidentale, l’atleta è sempre responsabile del proprio team.