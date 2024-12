.com - Promozione / Moie spettacolo e Jesina annichilita, al Pierucci finisce 1-0

La rete sul finale di Giampaoletti dopo una gran giocata di Pieralisi. L’undici di casa ha reclamato in due occasioni per possibili penalty non concessi, 14 dicembre 2024 – Iltorna a vincere e a convincere nella partita più importante e sentita della stagione.Il derby casalingo che ha visto i ragazzi di Matteo Rossi affrontare la1 a 0 con la rete decisiva arrivata solo a scadere su guizzo decisivo di Giampaoletti.Durante tutta la gara la formazione di casa ha dimostrato grinta, determinazione e forza di volontà esprimendo un calcio di livello, a sfavore dei biancorossi mai realmente in gara.Nel primo tempo la sfida si sviluppa sulle ali dell’equilibrio e della fisicità: ilè tuttavia padrone del campo ma non riesce a trovare il varco giusto.Cameruccio, da ex di turno, si dimostra molto propositivo e sulla fascia riesce a trovare trame interessanti.