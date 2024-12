Ilgiorno.it - Morte di Salvatore Briamonte, croce sul cantiere olimpico. Il sindacato: “Questa strage deve finire”

Bianzone (Sondrio), 14 dicembre 2024 – !Non è possibile che tutti i giorni in Italia ci sia un morto o, addirittura, ci siano più morti sul lavoro”.è la triste e amara riflessione di Enrico Samarini, il segretario provinciale di Fillea Cgil Sondrio, subito dopo aver appreso ieri pomeriggio delladi un operaio sessantenne,, neldella nuova tangenziale di Tirano, una delle opere inserite tra quelle “olimpiche” e cioè tra quelle in costruzione, grazie ai soldi messi sul piatto dagli enti pubblici competenti in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un’opera chiave per la viabilità del tiranese e di tutta la Valtellina. Un, quello della tangenziale di Tirano, visitato pochi giorni fa dal ministro Matteo Salvini, salito in Valtellina in occasione dell’inaugurazione a Livigno della pista di Moguls e Aerial (la prima opera olimpica consegnata).