Lanazione.it - Minacce alla ex via Whatsapp, ma aveva il divieto di avvicinamento: arrestato

Capannori (Lucca), 14 dicembre 2024 – Nonostante undiimposto dal tribunale tempestava la ex di messaggi intimidatori via. Per questo un uomo di 32 anni, di nazionalità marocchina, è finito agli arresti domiciliari, misura emessa dal gip del tribunale di Lucca su richiesta dprocura. Succede a Capannori. L'uomo, secondo quanto ricostruito, dallo scorso giugnoiniziato a mandare messaggi intimidatoridonna, circostanza poi confermata dagli accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Lammari. Da qui la decisione dell'autorità giudiziaria di aggravare le misure cautelari, con il 32enne che dopo le formalità di rito, è stato accompagnato dai militari al suo domicilio a Capannori.